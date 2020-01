Día de la independencia…

Si bien es cierto que la separación de España no registra ningún acto bélico ni heroico digno de mencionar, lo que si es cierto es que la unión voluntaria del istmo a la Gran Colombia fue un acto de conveniencia e interés de los istmeños, pero de mayor interés aun, fue la “independencia” de la República de Colombia, para un grupo de “patriotas” hoy calificados de “próceres”, cuyos descendientes son no solo los amos de la bahía, sino de todo el territorio nacional y el patrimonio público.

No sabemos cómo 18 días después de tan heroico acto, los españoles decidieron otorgarle la independencia al istmo, sin disparar un mosquete o desenvainar una espada. A lo mejor se fueron para evitar un segundo grito. Sería el colmo para los conquistadores. Fragmentos de una historia que ha sido tan cuestionada, que ya podemos compararla con el cuento de hadas de La Cenicienta, que escribió en 1697 el francés Charles Perrault. Solo que no aparece por ningún lado un príncipe azul, amarillo, rojo o verde.

You May Also Like