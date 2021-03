Di adiós a los puntos negros… ¡casi a mitad de precio! Este es el ‘gadget’ facial para exfoliarte en casa como un experto

Los puntos negros, a cualquier edad, son un enemigo implacable. Aunque muchos creen que están asociados al acné adolescente, la realidad es que la obstrucción de los poros nos acecha a lo largo de nuestras vidas, sobre todo si no se apuesta por rutinas de belleza completas en las que la limpieza diaria sea la auténtica protagonista. O, lo que es peor, si nos dedicamos a ir presionando uno a uno hasta que salgan de nuestra zona T pensando que no van a infectarse y empeorar. Pero, si hay que curar, en este caso, para poder empezar a prevenir, ¿cómo nos deshacemos de los puntos negros que ya conviven con nosotros?

