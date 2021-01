Di adiós a las puntas abiertas con el secador de pelo iónico que, solo hoy, puedes conseguir rebajado en Amazon

Con la llegada del nuevo año, son muchos los que han decidido subirse al carro de una rutina más completa en la que, sin perder los nervios, podamos llegar a abarcar lo de siempre… ¡y un poquito más! Jornadas completas y llenas de todo aquello que nos hace sentir que llevamos una vida más saludable en las que, por supuesto, no deben faltar los minutos para mimar piel y cabello. Sin embargo, y aunque nuestras intenciones son buenas, un horario comprimido nos lleva a desatenderlos, sobre todo el pelo, sufriendo las prisas de primera hora de la mañana, desde la forma de cepillado hasta la de secado, y provocando la apertura y fractura de puntas.

Evitarlo, no obstante, está en nuestras manos y, no: no hay que invertir mucho más tiempo en lograrlo, sino apostar por mejores gadgets. ¿Has oído hablar de los secadores de pelo iónicos? Estos pequeños electrodomésticos son capaces de emitir iones negativos que convierten con velocidad las moléculas de agua del cabello en micropartículas; así estas pueden atravesar la capa externa del pelo y llegar hasta la cutícula, favoreciendo la humectación capilar al tiempo que la secan en tiempo récord. Una solución capilar a tener en cuenta para la que, además, no hay que hacer una inversión exagerada, pues se pueden encontrar grandes ofertas con las que, incluso, ahorrar dinero.

Sirva de ejemplo la que hemos encontrado en el catálogo de ofertas flash de Amazon que, con un 31% de descuento, nos permite hacernos con el secador de pelo de Slopehill por menos de 35 euros. ¿Quieres descubrir por qué deberías aprovechar este chollo? ¡Pues sigue leyendo!

El secador de pelo, de Slopehill. Amazon

Mucho más que tecnología iónica

Tres temperaturas. Cada melena (y cuero cabelludo) es capaz de soportar una temperatura antes de sufrir ‘frizz, debilitarse o quebrarse, por lo que es esencial contar con ‘gadget’ regulables que se adapten a sus necesidades. Por ello, este secador dispone de tres niveles, dentro de su potencia de 18000W: viento natural (25-30º); temperatura media (40-50º) y temperatura máxima (50-57º); así como de dos velocidades que permiten modelar según tus preferencias el cabello. También cuenta con un botón de aire frío para que, al tiempo que seca, preserven la salud capilar y, también, del cuero cabelludo.

. Además del sistema iónico que es capaz de reducir el encrespamiento al tiempo que elimina el exceso de humedad del pelo, pero sin deshidratarlo y resecarlo, este secador cuenta con otras prestaciones de gran utilidad para su manejo diario. Así, más allá de ser plegable y portátil, dispone de un control de temperatura inteligente, cuenta con protección anticalentamiento y tiene un nivel bajo de ruido. Un complemento para cada ocasión. Uno de los puntos fuertes de los secadores es que incluyan complementos para asegurar el peinado perfecto en cada ocasión. Y este, como cabe esperar, tiene un concentrador de peinado, que crea una bolsa de aire de alta velocidad ideal para modelar el peinado; uno de alisado, que, gracias a su flujo suave, alisa el cabello de forma natural; y un difusor para moldear los mejores rizos.

