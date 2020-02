“Di a luz sabiendo que mi hija nacía muerta”

La periodista Alicia Senovilla ha repasado en una entrevista para Lecturas algunos de los momentos que han marcado su vida, entre ellos, posiblemente el golpe mas duro por el que le ha tocado pasar: perder a las 39 semanas de embarazo a su hija.

“En el hospital recuerdo que el médico apagó el monitor, miró a la enfermera, le hizo un gesto con la cabeza, me cogió la mano y me dijo: ‘Ali, no'”. “Entendí perfectamente lo que quería decir. A la niña, se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riego”, ha explicado Senovilla. “Tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta”.

Ha desvelado también que en el hospital le dieron dos opciones, “o te la llevas en una cajita o la cedes a la ciencia”. “¿Pero cómo voy a salir de aquí con una cajita?”, ha asegurado que pensó perpleja. “La doné a la ciencia”, decidió finalmente.

La periodista ha contado también que su hija fue la que la hizo salir del agujero en el que se había sumido tras perder el bebé. “Mamá, yo quiero jugar contigo, ¿cuándo vamos a jugar juntas otra vez?”, ha recordado que le dijo su pequeña, lo que le dio fuerzas para seguir adelante.

Asimismo, ha revelado el apoyo que supuso para ella en ese duro trance María Teresa Campos, quien televisivamente era su mayor rival. “Cuando a mí se me murió la niña, no sé cómo María Teresa Campos consiguió mi teléfono y me llamó”. “A mí me sorprendió. No nos conocíamos. Fue la única de mis compañeros de profesión que me llamó“, ha destacado. “Lloró conmigo, me dio el pésame y me dijo que lo sentía mucho”, ha recordado emocionada.

“De cara a la opinión pública, nosotras éramos enemigas públicas, pero me dijo que estaba ahí para cualquier cosa que yo necesitara”, ha dicho rememorando el gran gesto de la presentadora.

Su polémica con Belén Esteban

También ha hablado sobre su relación con Belén Esteban, con la que parece tener algunas rencillas. Senovilla fue la primera en entrevistar a la colaboradora de Sálvame, que después se convirtió en tertuliana del matinal. “Cuando la entrevisté, ella dijo: ‘Es la primera vez y la última que hablo de este tema’. Ese tema era Jesulín”, ha relatado.

Su relación laboral terminó convirtiéndose en una amistad que no acabó bien. “Una vez me preguntaron por ella y yo, con todo el cariño del mundo, dije que cuando habíamos trabajado juntas me había sentido como su hermana mayor. Y cuando a Belén le preguntaron por las declaraciones salió diciendo: ‘Y a esa quién le ha otorgado el cargo de hermana mayor’. Yo lo dije porque la he protegido, la he cuidado, la he mimado, la he ayudado y le he enseñado según mis posibilidades”, ha explicado la periodista.

Senovilla ha repasado también el gran momento personal por el que está pasando de la mano de José Manuel Gómez Villar, con quien mantiene una relación. “Me he enamorado como una adolescente. Soy feliz. A los 50 años me he enamorado como si tuviera 15″, ha afirmado muy feliz.