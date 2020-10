DGI insta a solicitar factura en medio de la apertura al público de restaurantes

Varias personas me han escrito q algunos restaurantes (tanto en mesa como en delivery) no están entregado factura. Todos estamos felices por las aperturas; pero es importante para nuestra economía luchar contra la evasión. Consume y apoya a los restaurantes, pero exige tu factura— Publio De Gracia (@PublioDeGracia) October 4, 2020

“No solo los restaurantes, durante los últimos meses hemos recibido denuncias (hasta capturas de pantalla) de comercios que prometen no cobrar el itbms. Recuerden que la defraudación es además de una falta; un delito. Pero más, tú no patrocines la evasión”, precisó.

