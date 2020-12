Devuelven vehículos y viajeros en puestos de control sanitario de Herrera

LEE TAMBIÉN: Más de 50 citaciones por incumplimiento de medidas de bioseguridad Esto, debido a que sus ocupantes no contaban con documentos que demostraran residencia o motivos laborales en la región azuerense. Según el informe oficial brindado por la Policía Nacional en Herrera , a 36 personas se les devolvió en el siti o, principalmente viajeros a bordo de buses de rutas cercanas, que t ampoco justificaron su presencia en el sitio. Además del puesto de Santa María, las autoridades provinciales ordenaron la activación de un control a la entrada del distrito de Ocú, ya que por su cercanía con la vía hacia la provincia de Veraguas , se convierte en un lugar con mucho tránsito hacia el lugar. El informe oficial da cuenta que al inicio de la cuarentena total, ocho personas, todos hombres , fueron puestos a órdenes de las autoridades por violentar el horario del toque de queda en diferentes distritos de Herrera. De ellos, tres fueron aprehendidos en Chitré, y tres en Ocú , mientras que uno en el distrito de Pesé y otro en Santa María , y fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Además de los controles en Ocú y Santa María , la región de Azuero cuenta con un puesto en La Villa, cerca al puente sobre el Río La Villa. Las autoridades han solicitado a las personas que no residan en la región que se abstengan de realizar visitas a familiares , como medida para frenar los contagios de la Covid-19.

