Devastada por la Covid-19, Latinoamérica no está lista para la vacuna

Jorge Martín Rodríguez, profesor de política de salud pública de la Universidad Javeriana de Bogotá, dice que probablemente Colombia no estará protegida antes de 2022 o 2023, algo que muchos no parecen darse cuenta.

De las tres vacunas favoritas, las de Pfizer y Moderna Inc. han demostrado una efectividad de 95%, pero sus costos y los requisitos de temperatura podrían ser prohibitivos. Con eso, queda la opción de AstraZeneca Plc. La vacuna desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford representa más del 40% de los suministros destinados a naciones de ingresos bajos y medios, sobre la base de los acuerdos seguidos por la firma de investigación Airfinity Ltd., con sede en Londres.

