Deuda y falta de contratos acosan al sector eléctrico

A la falta de liquidez por la moratoria se añade la incertidumbre entre muchas generadoras que no tienen contratos de suministro de energía porque en los últimos años no se han hecho licitaciones.

El SIP señaló que no solamente hay deuda de los clientes particulares con ENSA y Naturgy (Edemet y Edechi), sino que también hay muchas entidades estatales que no están pagando su factura.

You May Also Like