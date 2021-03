Deuda millonaria a eléctricas | La Prensa Panamá

Por su lado, las empresas de distribución no pueden aplicar los cortes a los clientes, como lo establece la regulación, porque la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos emitió una resolución temporal en la cual suspende estas medidas para los clientes que tengan un consumo promedio trimestral menor de 400 kWh/mes, ponderado a 30 días calendario. En este rango se encuentra cerca del 75% de los clientes que atienden las empresas de distribución ENSA y Naturgy. Es decir que las distribuidoras no tienen forma de aplicar medidas para cobrar, más allá de hacer arreglos de pago. Igualmente la SPIA advierte sobre la posibilidad real de pérdida de capacidad de generación instalada por el cierre de algunas plantas térmicas que no cuentan con contratos de suministro.

