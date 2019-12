Deuda de clientes en bancos locales aumentó 5.4%

Banco General, Banistmo, Global Bank, Banco Nacional de Panamá, BAC Internacional, The Bank Of Nova Scotia, Multibank, Caja de Ahorros, Banesco Panamá y Credicorp Bank figuran en el ranking de los bancos con mayor participación en la cartera de consumo.

La tarjeta de crédito no es un dinero extra, sino un préstamo que ofrece una institución financiera y que el cliente está obligado a pagar. Al adquirirla, el cliente debe conocer el porcentaje que va a pagar sobre la tasa de interés anual y el monto por concepto de anualidad, aunque hay algunos bancos que no cobran este rubro.

