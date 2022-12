Detuvieron en Colombia al principal sospechoso del femicidio ocurrido en la Escuela de Policía de Quito

Con la presión de la opinión pública sobre el caso, la Policía desplegó un contingente de centenares de uniformados para buscar a María Belén Bernal . En los barridos que la Policía realizó en las zonas aledañas a la Escuela Superior también participó Elizabeth Otavalo , que reclamó que los agentes no estaban buscando eficientemente a su hija. La mañana del 21 de septiembre Otavalo dio un testimonio desgarrador: “ Me atreví a buscarla (a María Belén) en los basureros, en las quebradas (de Pomasqui) ”.

La noche del 11 de septiembre, María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía en Quito. Según los testimonios, ella y Cáceres discutieron en el dormitorio que este tenía en el recinto policial. Los testigos aseguran que Cáceres la golpeó por aproximadamente 20 minutos y que Bernal gritaba “auxilio, me matan”, pero nadie intervino. Un cadete habría alertado a su superior sobre la pelea y los golpes, pero el oficial de Policía le dijo que no intervenga en “líos de marido y mujer”.

El ex oficial de Policía fue localizado en la playa de Palomino, al norte de Colombia. De acuerdo al periodista ecuatoriano Jefferson Sanguña , una frase habría delatado a Cáceres quien trabajaba en esa zona. Sanguña escribió que Cáceres agradecía sus propinas diciendo: “ gracias, ñaño ”. Esta frase demostraba que Cáceres no era de Colombia.

