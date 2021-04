Detienen la publicación de la biografía de Philip Roth por supuesto acoso sexual del autor del libro

Además, está acusado de violación por una ejecutiva de una editorial, Valentina Rice, que ha asegurado recientemente que el escritor la asaltó sexualmente una noche, cuando ambos se quedaron a dormir en la casa del crítico de literatura de The New York Times Dwight Garner.

En un correo electrónico enviado al diario The New York Times, Bailey negó las acusaciones, que describió como “categóricamente falsas y difamatorias”, mientras que el abogado del escritor, Billy Gibbens, dijo que el biógrafo “no está de acuerdo con la decisión de Norton de frenar la promoción de su libro”.

