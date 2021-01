Detienen a un hombre que intentó entrar al centro de Washington con 500 balas

Beeler fue arrestado por posesión de un arma no registrada y de munición no registrada, entre otros posibles delitos, añade ese informe.

Después del arresto, la Policía se hizo con el arma, con otras 509 balas, 21 cartuchos de escopeta y un cargador para la pistola , indica un informe del Departamento de Policía de Washington al que tuvieron acceso CNN y el diario The New York Times.

