Detienen a Manny Manuel por manejar en contra del tránsito en Jayuya: “Ni estaba tomado ni estaba haciendo algo ilegal”

El cantante Manny Manuel fue detenido por la Policía esta madrugada al ser sorprendido por agentes mientras conducía en contra del tránsito en Jayuya, informó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Utuado.

De acuerdo con el informe policiaco, “agentes adscritos al distrito policiaco de Jayuya denunciaron anoche al señor Cruz Manuel Hernández Santiago, de 50 años, por violación a La Ley 22, en hechos ocurridos en el municipio de Jayuya”.

El comunicado policiaco indica que “el agente De Hoyos realizaba un patrullaje preventivo por el área de la población de Jayuya y, al llegar a la calle Libertad, se percata de un vehículo, Mitsubishi Lancer del año 2017, (iba) en contra del tránsito en la mencionada calle”.

“Al intervenir con el conductor, el agente se percata de que la licencia está vencida”, agregó. “Cabe mencionar que el conductor es el artista conocido como Manny Manuel”.

El artista no fue arrestado, sino que fue citado para comparecer en una fecha posterior para atender la denuncia.

De hecho, el agente De Hoyos informó que no se realizó la prueba de alcohol en la sangre porque el cantante “no aparentaba estar bajo los efectos de bebidas embriagantes y se mostró todo el tiempo cooperador”.

En una orden judicial emitida en julio de 2021, Manny Manuel tiene prohibido conducir vehículos de motor por las vías públicas de Puerto Rico hasta julio de 2023.

Reacciona Manny Manuel

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para reaccionar a lo ocurrido en Jayuya.

“Como saben, a través de mis redes, yo les informé que estaba ayer en el pueblo de Utuado, visitando mis familiares por parte de mi mamá y dejando a mi tía, que estaba quedándose con nosotros unos días aquí en la casa. Cuando regreso, paró en Jayuya, para visitar otras amistades y familiares también, que tuvieron la pérdida de uno de sus integrantes”, explicó Manny Manuel en un vídeo.

“Cuando termino de visitarlos, en mi regreso para mi casa, decidimos regresar al pueblo de Jayuya, para buscar algo de comer. Cuando voy entrando al pueblo de Jayuya, que no lo conozco muy bien, no me doy cuenta que voy manejando en una calle que es una sola vía y yo iba en contra del tránsito”, agregó.

El artista continuó con su relato, el cual realizó al ver la reacción de sus amistades y de la prensa, al enterarse de lo ocurrido a través de un parte de prensa.

“Me detiene un oficial de la Policía y me dice que estoy en contra del tránsito. No me hace prueba de alcohol, porque realmente yo no estaba tomando. Ellos no vieron ningún indicio de que yo estuviera bebido, ni mucho menos”, recalcó el artista natural de Orocovis. “Cuando me pide la licencia de conducir, más la licencia del vehículo, ellos se percatan de que la licencia de conducir está expirada desde el 1 de diciembre. O sea, que lo que llevo son solo días. Yo no me había dado cuenta de que mi licencia se expiró el día de mi cumpleaños, día primero”.

En ese momento, según el cantante, el agente de la Policía le dio una multa por manejar en contra del tránsito, pero en cuanto a la licencia de conducir expirada, solamente le dieron un aviso.

“Ellos me dijeron, todavía son pocos días de expiración de la licencia, así que lo que queremos es que por favor vayas al Cesco (Centros de Servicio al Conductor) y tal, y entonces pongas tu licencia al día. Eso fue todo”, explicó el apodado Rey de Corazones.

“Me dieron $50 de multa, por ir en contra del tránsito, y, simplemente, me dijeron que tenía que regresar con la licencia entonces actualizada al cuartel de Jayuya, lo que voy a hacer mañana lunes”, agregó.

Manny Manuel quiso tranquilizar a sus amigos y conocidos, así como enviar un mensaje a los medios de comunicación y personas que trabajan información sobre su carrera para que “no se pongan a hacer historias que no son”.

“Lógicamente los entiendo, que pueden pensar lo peor, pero no. Ni estaba tomado ni estaba haciendo algo ilegal que no fuera ir en contra de una vía, porque realmente no conozco bien el pueblo de Jayuya. Y te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí”, añadió artista de 50 años. “Y eso es todo. No quiero que vengan luego por ahí a hacerse sus historias, porque cada cual va a desmenuzar la historia a su manera. Eso es todo lo que pasó. Todo está muy bien, gracias por su preocupación, y no se pongan a hacer historias que no son. Que todo está perfectamente bien”, dijo.

Antes de terminar su vídeo, lanzó un mensaje a sus seguidores, porque alguno lo podía ayudar a agilizar sus gestiones con el Cesco.

“Si conoce a alguien del Cesco, que me pueda hacer el favor de hacerme el trámite de actualizar la licencia, se los voy a agradecer. Me escriben por aquí y mañana sin falta, a primera hora, hago la actualización de mi licencia”, concluyó.

Tenía restricciones para salir

Luego de declararse culpable de conducir en estado de embriaguez y por impactar un poste del tendido eléctrico en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, se determinó que el cantante debía pasar los próximos 24 meses con restricciones estrictas y regresó a vivir en casa de su madre, Lucy Santiago, en Villalba, para cumplir con su proceso y tratamiento de rehabilitación ambulatorio intensivo contra la adicción.

Según se informó en ese momento, el cantante también estaría supervisado por la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) y se le harían pruebas toxicológicas periódicamente. Además, no podía salir de su casa sin notificarle al tribunal y solo podía hacerlo para estudiar o trabajar.

De hecho, el juez Ricardo Marrero Guerrero advirtió que si ocurría un incumplimiento, se expondría a una pena de cárcel, lo que fue reiterado por el juez.

“Si viola las condiciones, sabe que tiene cárcel”, enfatizó Marrero Guerrero.

En una entrevista con este diario en marzo de este año, el cantante dijo que tenía que estar en la casa materna en horario determinado, pero que le daban libertad para ir al gimnasio, a estudiar, a la iglesia, a las citas médicas, a trabajar y al tribunal.

“Esto comenzó en junio del año pasado y son dos años. Pude viajar a Orlando a trabajar con supervisión y al otro día hacerme pruebas toxicológicas. Es un proceso quizás tedioso, pero yo estoy claro conmigo. No tengo ningún problema”, dijo en esa entrevista.

Al preguntarle si después de cumplir los dos años, se quedaba allí o regresaba a San Juan y declaró lo siguiente: “Definitivamente, no tengo nada que buscar en San Juan. Todos los cartuchos que creía que iba a quemar en San Juan los quemé. Cuando vivía en San Juan venía aquí a visitar a mi mamá y no pasaban dos horas que me entraba un culillo de que me quiero ir. Me aburría estar aquí y mi mamá decía, pero muchacho, quédate aquí un ratito, quédate hasta mañana y yo no, (decía) me voy de aquí. Pero lo que quería era salir quizás del silencio, de esta calma que hoy la amo e irme al bullicio, a la fiesta. También estaba acostumbrado a vivir en San Juan, a tenerlo todo accesible. Ahora es al revés. Estoy ansioso por irme a mi casa. Quiero ir al campo, quiero estar aquí. Cuando veo este lugar digo: no tengo que tener un peso en el banco. Soy millonario”.