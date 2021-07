Deterioro democrático | La Prensa Panamá

Es muy difícil—si no imposible—que un verdadero independiente, no adscrito a la partidocracia, acceda a un cargo público. El régimen electoral lo impide, como también obstaculiza la participación ciudadana para beneficiar a la dirigencia partidaria, sobre todo, la del partido de los cuarteles.

A principios de marzo, Freedom House—una de las principales ONGs dedicadas a la promoción de la democracia y los derechos humanos—emitió su informe sobre libertad en el mundo (Freedom in the World) correspondiente a 2020. El documento clasifica a 210 Estados y territorios en tres categorías: las de países “libres”, “parcialmente libres” y “no libres”.

