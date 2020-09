Detenidos en Perú un cura y los feligreses que asistían a un funeral al estar prohibidos los oficios religiosos

“Tengan la amabilidad de salir”, indica la Policía a 20 asistentes a un funeral en Huancayo (Perú), donde están prohibidos los oficios religiosos. Uno a uno van saliendo los feligreses. “Van a ser trasladados a la comisaría” , les dicen. Mientras, se escucha al cura decir: “Señor ten piedad. La misa ha sido virtual para que no haya concentración”. Sin embargo, a los agentes no les convence. “No hemos estado aglomerados”, continúa. Perú acumula 29.405 muertos por el COVID-19.

