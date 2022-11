Detenido un hombre tras el secuestro y asesinato de una menor española en Francia

El sospechoso de 31 años ya había sido condenado a 15 días de reclusión exentos de cumplimiento si no reincidía por agresión sexual en 2006, cuando él mismo era menor de edad (15 años). El Fiscal precisó que el hombre no estaba inscrito en el fichero policial de agresores sexuales.

El Fiscal, no obstante, no pudo confirmar si hubo agresión sexual, pues los análisis forenses siguen su curso. Tampoco confirmó cómo murió. Algunos medios franceses apuntaron a un estrangulamiento.

You May Also Like