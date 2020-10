Detenido un hombre por violar hasta la muerte a su bebé de 10 meses

Antes de llamar a los servicios de emergencias, Stevens buscó en internet cosas relacionadas con muerte en bebés como “¿Qué pasa si no escuchas la respiración o el latido de tu bebé”, “mi bebé no respira”, y “¿cómo saber si un bebé está muerto?” . Finalmente llamó a una ambulancia una hora después de que la pequeña quedase inconsciente y tras chatear con varias mujeres que estaba conociendo, según medios locales.

You May Also Like