Detenido un farmacéutico que descongeló a propósito 500 dosis de la vacuna sabiendo que se estropearían

“¿Hemos llegado hasta aquí para dejar que las vacunas se nos estropeen en los congeladores?”, se preguntó este viernes el diario The New York Times en un editorial, en el que tachó de “fracaso extraordinario” la posibilidad de que esos viales expiren antes de ser administrados.

Los empleados del hospital administraron 57 de esas dosis antes de darse cuenta del problema, y han notificado a los pacientes que las recibieron de que las vacunas que les suministraron no son dañinas, pero sí pueden ser “menos eficaces o no tener eficacia”, afirmó Bahr en una rueda de prensa.

You May Also Like