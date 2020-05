Detenidas 26 personas por la muerte de los 39 vietnamitas que viajaban en 2019 dentro de un camión frigorífico

Entre estos perfiles se encontraba el de Pham Thi Tra My, una de las víctimas del camión de 26 años, que pagó a tres de los imputados 22.000 dólares (20.384 euros) para viajar hasta Francia vía China. Los restos de My y de los otros 38 emigrantes, todos ellos de entre 15 y 44 años, fueron encontrados el pasado 24 de octubre en el interior del camión frigorífico. Las autopsias apuntaron a la asfixia y la hipotermia en un recinto cerrado como causas de las muertes.

