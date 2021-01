Detenida una japonesa que conservó el cadáver congelado de su madre 10 años

Se estima que en Japón, unas 4.000 personas mueren en soledad cada año, según un reportaje del The New York Times, que explica que incluso existen empresas dedicadas exclusivamente a limpiar casas en las que han fallecido ancianos solos.

Los agentes no encontraron signos de violencia en el cadáver, pero no pudieron establecer la fecha de la muerte, así como tampoco la causa, debido al estado en el que estaba el cuerpo.

