Detectaron en Estados Unidos los primeros casos de la variante sudafricana de COVID-19

“Es aterrador”, porque significa que puede haber más casos no detectados en el estado , dijo a The Associated Press el doctor Krutika Kuppalli, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston.

Autoridades sanitarias confirmaron este jueves la detección de los dos primeros casos de la variante sudafricana del COVID-19 en los Estados Unidos. En concreto, los contagios fueron diagnosticados en el estado de Carolina del Sur. No están relacionados entre sí y las personas no tienen historiales recientes de viajes.

