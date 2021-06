¿Detectarías una estafa por voz? Esta startup española ha desarrollado una tecnología para evitar fraudes digitales

La importancia de esta tecnología antifraudes ha llegado hasta Estados Unidos, donde su efectividad está certificada por el NIST (National Institute of Standards and Technology), una institución independiente experta en biometría en EEUU. A causa del reconocimiento por parte de otras compañías extranjeras, Veridas se encuentra es una de las principales empresas de verificación facial y reconocimiento de voz.

