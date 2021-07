Detectan un nuevo coronavirus relacionado con el que causa la covid-19 en murciélagos de Reino Unido

“Más que nada, me preocupa que la gente empiece de repente a temer y perseguir a los murciélagos, que es lo último que querría y sería innecesario. Como todos los animales salvajes, si se les deja en paz no suponen ninguna amenaza”, concluye Ivanna.

“Este virus del Reino Unido no es una amenaza para los humanos porque el dominio de unión al receptor (RBD) -la parte del virus que se adhiere a las células del huésped para infectarlas- no es compatible con la capacidad de infectar células humanas -asegura-. Pero el problema es que cualquier murciélago que albergue un coronavirus similar al del SARS puede actuar como un crisol para la mutación del virus. Así, si un murciélago con la infección RhGB01 que encontramos se infectara con el SARS-CoV-2, existe el riesgo de que estos virus se hibriden y surja un nuevo virus con el RBD del SARS-CoV-2, y así poder infectar a las personas”.

