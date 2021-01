Detectan trama para llevar crudo de Venezuela a China

Los datos aduanales sugieren que estos documentos representan la punta del iceberg y que otras empresas también se dedican a este tipo de alteración y venta. Oficialmente, China no ha importado crudo venezolano desde septiembre de 2019, pero sus compras a Malasia se dispararon a pesar de que ese país no ha aumentado significativamente su capacidad de producción.

En un correo electrónico, el abogado de Swissoil dijo: “Swissoil Trading SA no está comercializando y no ha comercializado petróleo crudo de Venezuela”.

