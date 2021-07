Detectan mosquitos portadores de un virus capaz de paralizar a los humanos en al menos siete estados de EE.UU.

Si bien no tiene ninguna relación con el Sars-CoV-2, responsable de la pandemia del covid-19, guarda ciertas similitudes con él, ya que entre el 70 y el 80 % de las personas infectadas por este virus no presenta síntomas. Por otra parte, el colectivo de riesgo incluye a las personas mayores de 60 años y a aquellas con patologías previas, como cáncer, diabetes, hipertensión o enfermedad renal. Tampoco hay vacuna ni tratamiento específico para la infección por este virus.

