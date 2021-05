Detectan “grandes reacciones locales retardadas” en la piel de personas que habían sido vacunadas con Moderna

“Es posible que los médicos no estén preparados para abordar las reacciones locales tardías a la vacuna mRNA-1273” , señalan los firmantes del estudio. “Dado el avance en las campañas de vacunación masiva en todo el mundo, es probable que estas reacciones generen preocupación entre los pacientes”, añaden, recalcando que este tipo de reacciones no han sido reconocidas, por lo que “muchos pacientes han recibido antibióticos de forma innecesaria”.

You May Also Like