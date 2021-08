Desvelada la estructura proteica que permite que los virus bacteriófagos infecten a la bacteria ‘E. coli’

“Los bacteriófagos representan un caso extremo de optimización del proceso infeccioso. Debido a la complejidad y resistencia de las células bacterianas , estos virus necesitan perforar no solo la membrana celular, sino también la pared externa de la bacteria para formar un canal que atraviese el espacio intermedio (periplasma) y sirva para transportar el genoma viral al interior del citoplasma bacteriano. De hecho, el bacteriófago T7 tiene una maquinaria de infección muy especial que construye in situ de forma transitoria durante el proceso de infección”, detalla Ana Cuervo, investigadora que lidera el trabajo junto con José López Carrascosa, ambos investigadores del Departamento de Macromoléculas del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)”.

El hallazgo, publicado en la revista científica ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, abre la puerta al desarrollo de nuevas terapias contra las resistencias bacterianas , causantes de muchas infecciones contraídas en centros hospitalarios.

You May Also Like