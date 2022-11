Destrucción lejos de las grandes ciudades

Los daños en Járkov fueron superficiales. No hubo víctimas civiles y esta mañana ya se había restablecido la rutina diaria con los centros comerciales abiertos y el sistema de transporte funcionando perfectamente. De nuevo, han sonado las alarmas aéreas a mitad de la mañana, pero las personas que esperaban la llegada de los autobuses de línea en una de las plazas principales, objetivo en los meses anteriores de ataques muy precisos, no han abandonado su turno en las colas.

