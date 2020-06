Destrozos en Ciudad de México durante una marcha contra la violencia policial

Añadió que la negociación por parte del Gobierno mexicano y el capitalino no se está viendo, por lo que se pierde la intermediación social, al igual que se demuestra con los últimos eventos que la policía no ha tenido la capacitación adecuada.

“En Ciudad de México existe la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes pero no está siendo contemplada ni operada. Su capitulado respecto a seguridad implica no usar la fuerza policial”, dijo.

Durante la marcha, a diferencia de la ocurrida el pasado viernes, no hubo enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que se mantuvieron al margen y no aparecieron en las protestas.

You May Also Like