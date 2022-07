Después del efímero Boris y su dimisión sin humildad

Michael Heseltine, exministro con Thatcher y John Major, espera que pueda haber “una vuelta a la cordura” y al centrismo político. Probablemente al igual que los líderes de la Unión Europea, Heseltine confía en que el sucesor de Johnson construya una relación más positiva con sus socios europeos . Max Hastings lo espera también en una columna titulada Por fin podemos ser un país serio de nuevo en The Times: “El Reino Unido tiene que recuperar su reputación perdida por no relacionarse honradamente”.

Johnson no se marcha ahora con la humildad de predecesores más brillantes que él . En su discurso de renuncia reconoce que muchos estarán aliviados por su dimisión, pero habla de lo mucho que ha conseguido y achaca su salida de Downing Street al “movimiento de la manada” y no a sus mentiras y mala gestión.

Johnson estaba actuando como un presidente y no como un Primer Ministro que debe su posición a la confianza de la Cámara de los Comunes, coincidió Will Walden, el responsable de prensa de Johnson desde 2012 hasta 2016. “¡Qué vergüenza!”, dijo.

Al ver las imágenes de Boris Johnson admirando los cuadros en El Prado durante la Cumbre de la OTAN, me pregunto qué estaba pasando por las mentes de los otros líderes internacionales. ¿ Imaginarían Emmanuel Macron u Olaf Scholz que iba a ser la última vez que tendrían que codearse diplomáticamente con el Premier británico , uno de los principales arquitectos del Brexit, que firmó un acuerdo de salida y luego anunció que no iba a respetarlo?.

You May Also Like