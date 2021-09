después de ‘Nada’, toda una vida

“Bajé las escaleras, despacio. Sentía una viva emoción. Recordaba la terrible esperanza, el anhelo de vida con que las había subido por primera vez. Me marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba : la vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la calle de Aribau no me llevaba nada. Al menos, así creía yo entonces”.

El personaje, Andrea, en busca de una vida mejor, inicia a su llegada un viaje de aprendizaje y crecimiento personal en un ambiente hostil marcado por el hambre y la violencia. Quizá la realidad vivida por la escritora no fuera tan asfixiante. En cualquier caso, no hay que caer en la tentación de convertir el relato en un texto autobiográfico.

Su primera novela, Nada (1944) consagró a Carmen Laforet (Barcelona, 1921 – Madrid, 2004) como escritora. Se dice de ella que tras ese éxito precoz siguió “la nada”, “el silencio”. No es cierto. Una vida fecunda -no siempre sinónimo de satisfecha o plena-, en lo personal y en lo profesional marcó su paso por este mundo.

