Después de los devastadores huracanes, una caravana de hondureños busca llegar a EEUU

Menos de 24 horas después de empezar a caminar, muchos fueron retornados hacia San Pedro. Las fuerzas de seguridad hondureñas, apostadas en la carretera pocos kilómetros antes de Agua Caliente, frontera con Guatemala, pedían a los migrantes su pasaporte o célula de identidad y una prueba de COVID-19. Si no tenían los documentos, no les dejaban avanzar.

“Perdí todo, pasaporte de mi niño, su ropa, todo, no es justo lo que nos hacen”, agregó llorando la mujer, una de las muchas afectadas por las recientes tormentas. “¿Cómo le digo a mi hijo: ‘no tengo casa, no tengo comida para darte’? El niño solo llora por leche”.

