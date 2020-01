Después de la posición de Estados Unidos, Martinelli pone querellas

La denuncia por presunta calumnia guarda relación con unas declaraciones de Porcell en julio de 2019, en Telemetro Reporta, entonces conducido por el periodista Álvaro Alvarado, en el que -según la transcripción de Pérez- la ya exprocuradora se refirió al caso pinchazos de esta manera: “En el caso del expresidente Martinelli, el Ministerio Público lleva la audiencia del juicio, lo ha llevado muy bien con fiscales expertos, con fiscales que conocen el caso. Se ha acreditado el aspecto objetivo, se ha acreditado la vinculación y si tú me dices a mí, Álvaro, yo no veo cómo el Ministerio Público o el país, porque no es el Ministerio Público, el país y las más de 150 víctimas vayan a perder o venga un fallo contrario”.

You May Also Like