Después de 10 años, la Corte declara ilegal estudio de Petaquilla

No obstante, Wing resaltó que no fueron incluidos elementos como un plan de rescate y reubicación de la fauna, el plan de recuperación ambiental post operación y la valoración monetaria del impacto externo de la mina.

Dentro de los argumentos de la demanda está que se violó el artículo 52 del Decreto Ejecutivo 209 de 5 de septiembre de 2006, ya que no se observaron las consideraciones y comentarios de las unidades ambientales sectoriales, así como las realizadas dentro del proceso de consulta pública y las realizadas por organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales.

