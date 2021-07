Despotismo contra el patrimonio histórico de Colón

En definitiva, sabemos que no habrá justicia frente a este crimen, pero los colonenses de pluma ágil evidenciaremos en los anales de la historia de Colón a sus perpetradores. La historia no los absolverá y las generaciones futuras por sus acciones los conoceréis.

Seguramente, muchos colonenses aplaudieron tan temeraria acción y ha de entenderse, toda vez que no se ha materializado un programa de difusión sobre el significado y valores históricos que encierran estos bienes testimoniales, de acuerdo al contexto en que fueron construidos. La ciudadanía colonense no puede sentir lo que no conoce, pues simplemente advierten que “un caserón ha sido demolido”.

