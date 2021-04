Despliegue de la Guardia Nacional en Minesota por el final del juicio por George Floyd

Los policías interceptaron el vehículo porque no tenía algunos papeles en regla , pidieron la identificación a Wright y entonces se dieron cuenta de que tenía una orden de arresto pendiente por no haber comparecido ante la Justicia por los delitos de posesión ilegal de un arma y resistencia a la autoridad. Entonces, la agente intentó esposarlo, pero él se resistió, intentó entrar de nuevo en su vehículo y le dispararon.

You May Also Like