Despiden a una futbolista inglesa tras compartir un vídeo bebiendo al volante

“Como club, estamos decepcionados con el comportamiento que no representa los estándares a los que se atiene el equipo “, explica el Charlton en un comunicado. “La jugadora está arrepentida y ya ha dejado el club . El Charlton quiere aclarar que pese a que el comportamiento no es aceptable, el bienestar de los jugadores es importante para nosotros y tendrá acceso a los canales de apoyo del club si lo necesita”, añaden.

