Despedido un policía por una donación a la defensa de Kyle Rittenhouse, el joven que mató a dos manifestantes en EE UU

El joven fue liberado en noviembre de la cárcel del condado de Kenosha c on una fianza que ascendió a los 2 millones de dólares y que fue recaudada principalmente por activistas conservadores que creen que el adolescente tenía derecho a abrir fuego en defensa propia.

El agente despedido es el teniente William Kelly, quien trabajaba en asuntos internos para el Departamento de Policía de Norfolk, y quien hizo una donación anónima de 25 dólares a su fondo de defensa. La donación estaba acompañada de un mensaje en el que Kelly decía: “Dios los bendiga. Gracias por tu coraje. Mantén tu cabeza en alto. No has hecho nada malo”, según recoge la cadena estadounidense NBC News.

You May Also Like