Desigualdad: los cinco requerimientos radicales

2) Salud/CSS. Hoy, en medio de la Covid-19, no hay que explicar que nuestro sistema es débil y desigual. Aquí no se trata solo de resolver el deficit de la Caja, sino que hay que unificar el sistema de salud, hacer viable las jubilaciones en un ente especializado y separado, y considerar un seguro universal de salud para todos, utilizable en toda la red hospitalaria (pública privada) para dar un salto en eficiencia y efectividad igualitaria. La solución radical… ¡ya! ¡Nada de patear la lata!

En una democracia como la nuestra, los gobiernos electos por la soberanía popular deben tener, como la más alta prioridad, reducir la desigualdad; no hay de otra. El 95% de su acción de gobierno debe dedicarse a este único tema. Es esa la más alta justificación de la acción de gobierno. Todo lo demás es periférico a este tema central. Ese hábito ridículo de tener un “gabinete económico” y un “gabinete social”es complicar lo sencillo. Todo el Gabinete, toda la acción de gobierno, debe estar dedicada a reducir la desigualdad. Frente a todo análisis para decidir una acción de gobierno, todos los del equipo deben hacerse la pregunta: ¿ésta acción reducirá la desigualdad? Si la respuesta es “no” o “más o menos”, ¡a otra cosa! No pierdan tiempo en lo que los anglos llaman “spinning”(trabajando duro, largas jornadas, sin lograr nada).

