Desestiman demanda de agresión sexual contra el actor Kevin Spacey

Tras múltiples investigaciones, Spacey se ha enfrentado en los tribunales a dos acusaciones relacionadas con delitos sexuales: en Nantucket (Massachusetts) y Los Ángeles, aunque hasta ahora no ha sido condenado. El caso de Nantucket se paralizó después de que el demandante invocara su derecho a no testificar en los procedimientos previos al juicio.

