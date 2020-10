‘Desesperado’, de Joey Montana, ya tiene unas 278.636 visualizaciones

“Desesperado”, que promete ser un himno en el amor, forma parte del nuevo disco de Montana titulado ‘Refresh’. “Quiero que mis seguidores se den cuenta que tengo un poco de Joey en cada canción, hay cosas nuevas, pero no he perdido mi esencia, eso es lo que quiero demostrar”, aseguró el artista panameño sobre el álbum.

