Deserción universitaria y empleo juvenil

¡Debemos tomar acción! La COVID-19 no puede frenar al futuro del país y la capacidad de inserción de la juventud al mundo del trabajo. Es urgente que las universidades, el sector productivo y las autoridades establezcan estrategias que promuevan que los jóvenes permanezcan en las universidades, culminen sus carreras y conozcan de manera paralela el mundo del trabajo, a través de pasantías y programas en las empresas. Los jóvenes no quieren subsidios : quieren oportunidades de trabajo y posibilidades de superación. Tienen derecho a oportunidades de futuro.

Panamá en las últimas dos décadas progresa a pasos agigantados. En 1903, un 90% de los 300 mil habitantes del Istmo no podían leer la Declaración de Independencia. La magnitud del flagelo del analfabetismo de entonces es cosa del pasado. No obstante, acceder a Educación de Calidad, es un gran reto.

