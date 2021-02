Desentrañando la fatiga pandémica

Como indica Hintsa, podemos establecer el modelo “deportivo” para enfocar el rendimiento: “Así como los atletas no pueden hacer entrenamientos de alta intensidad todo el tiempo, las personas y los equipos no pueden rendir al máximo todo el tiempo”.

En el orden laboral, unas esferas se han enriquecido rápidamente y otras –con idéntica velocidad– se han empobrecido. Sin embargo, dejando de lado cada perfil profesional, no hay nadie que pueda asegurar que no haya sufrido incidencias en sus niveles de bienestar.

¿En algún momento de la pandemia te has sentido derrotado? ¿Has pensado que no avanzas y que todo parece encallarse? Entonces, no estás solo. A todos nos ha sucedido, porque simplemente es lo normal, lo lógico, en medio de acontecimientos largos, inesperados y estresantes. Sumémosle una dosis de miedo por la severidad de la enfermedad y por cómo nos afectará personal, laboral y familiarmente.

