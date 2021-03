Desencallan el barco varado en el canal de Suez y restablecen el tráfico comercial

Para desencallar el buque hizo falta un gran despliegue de medios y especialistas. Varios intentos llevados a cabo después del percance que sufrió el buque resultaron ineficaces, mientras las pérdidas económicas por el bloqueo del comercio se iban acumulando hora tras hora: se calcula que las pérdidas económicas fueron de unos 9,000 millones de dólares diarios, según la agencia de noticias The Associated Press.

El buque Ever Given se ha vuelto “a poner a flote con éxito después de que el barco respondió a las maniobras de tracción y remolque”, según un comunicado del teniente general Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez.

You May Also Like