Desempleo y pobreza | La Prensa Panamá

Desempleo y empleo decente Un reto que todos los países deben asumir con mayor seriedad y no desligarlo de los temas económicos es el desempleo. Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la caída de la tasa de desempleo en América Latina y el Caribe ha sido la peor de los últimos 22 años. El panorama laboral reveló que para este diciembre se contabilizaron 17 millones de desocupados en la región, una tasa de desempleo urbano promedio del 9.2%.

Panamá no se escapa de ello y ha reflejado un índice de 16.1% de desocupación, correspondiendo el 13.9% para los hombres y el 19.3% para las mujeres. Por tanto, el reto es crear mayores fuentes de trabajo, pero empleo decente, que es aquel que permite un ingreso fijo y que da acceso a la protección social (seguro social, vivienda, salud).

La pobreza también se expandió y dio pie a nuevas invasiones de precaristas, sin vivienda ni servicios básicos, en condiciones infrahumanas. El promedio de la población panameña frisa los 25 años y el nivel de desempleo ya raya en el 17% al concluir el 2002. Al contraerse la economía y cerrarse numerosas empresas, el nivel de desocupación aumentó y creció el trabajo informal en el 2002.

Con la crisis económica y el cierre de numerosas empresas, dado que el Producto Interno Bruto (PIB) no creció más allá del 0.5%, se incrementó el desempleo abierto y el trabajo informal, dando rienda suelta a la creatividad del panameño para sobrevivir en tiempos difíciles. El desempleo juvenil también se disparó a 35.4%.

Un PIB que no crece Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reflejó que las expectativas de crecimiento económico para la región disminuyeron durante el 2002 de un 1.5% en el 2001 a – 0.8% . En ello influyeron las expectativas para el 2002 de algunas de las principales economías mundiales.

Por tanto, según OIT, es un imperativo que la recuperación económica mundial es una condición necesaria, pero no suficiente para reactivar las economías latinoamericanas.

Microempresa o buhonería A raíz del alza del desempleo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) puso en marcha las denominadas Ferias del Empleo, en las que empresas interesadas entrevistan a jóvenes interesados en trabajar. Como siempre, el primer escollo es la falta de experiencia o la falta de capacitación especializada para ser contratados. El MITRADEL promueve igualmente la autogestión, la visión proempresarial que no se transmite al estudiante en el sistema educativo público, el cual es cuestionado por formar y egresar únicamente a trabajadores asalariados.

Para tal capacitación, el ministerio ha logrado de parte de instituciones crediticias, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), créditos por 10.5 millones de dólares. No obstante, dirigentes sindicales y jóvenes recién egresados de secundaria se preguntan si la idea de la autogestión, en la actual crisis económica, no significa crear empleos de baja calidad o incrementar aún más el sector informal.

El caso de Eduardo Q. Eduardo Q. es un joven graduando de la Escuela de Inglés de la Universidad de Panamá, cuenta con 23 años, y sus ilusiones eran las de convertirse en profesor de esa lengua. Sin embargo, el sistema educativo no dispone de plazas suficientes para enseñar inglés, ni a nivel primario, mucho menos a nivel secundario.

La situación que enfrenta Eduardo, un joven de estrato popular, con dos hermanas y sobrinos, en donde solo trabajaba su madre, es difícil. Dado que no contaba con suficientes recursos para sostenerse y dedicarse por entero a los estudios, optó por solicitar un préstamo al IFARHU que avaló su tío José. Eduardo no pudo concluir a tiempo sus estudios, ya que no pudo sustentar su trabajo de grado, y logró un empleo como teacher en un centro particular de enseñanza de inglés, donde no le pagaban gran cosa.

Dado que el IFARHU es inflexible en el cobro una vez culmina el término del préstamo, embargó el salario del tío fiador. Eduardo y seis de sus compañeros educadores protestaron porque no se les pagaba lo justo, y fueron despedidos. Estaban desempleados.

Cuando dejaron el empleo, intentaron constituirse en pequeños empresarios y crearon un instituto privado para enseñar el idioma de Shakespeare. El intento fue algo heroico frente a todos los pasos burocráticos que debieron llenar para establecerse legalmente.

Fuera de la competencia que debieron sobrellevar de parte de otras escuelas y academias, también debieron afrontar las deudas de un local un tanto costoso, electricidad, agua, aseo e impuesto de rótulo, entre otros. El intento solo duró seis meses, porque las deudas los agobiaban. Así murió la autogestión de estos profesores de inglés.

A la fecha, sigue trabajando “camarones” (contratos temporales de corta duración), a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó recientemente una ley por la cual se hace obligatoria la enseñanza del inglés como parte esencial para constituirse en un trabajador calificado.

El titular de Trabajo, Joaquín José Vallarino, ha señalado que ya son varias las empresas transnacionales que han querido establecer filiales en Panamá, pero que han debido retirarse por la ausencia de personal calificado, es decir, que hable y escriba inglés fluido.

En tanto, Eduardo, como otros tantos jóvenes, sigue esperando su oportunidad y siendo parte del subempleo, que es aquel trabajo que se ejerce en menos de ocho horas al día y en menos de cinco días a la semana.

Pobreza: un mal crecienteLa pobreza va muy ligada al desempleo, la falta de capacitación y oportunidades. Sus últimos estragos son el hambre, la desnutrición, las enfermedades y la marginalidad, de la cual se derivan, a su vez, las pobres condiciones de vivienda, carencia de servicios básicos (agua potable y luz), atención médica.

Aunque no se tienen cifras actualizadas, más que las aportadas por la Encuesta Niveles de Vida de 1997, es notorio que la pobreza se ha incrementado y, más aún, la pobreza extrema. De los 2 millones 732 mil panameños y panameños que somos, se determinó que un millón 20 mil personas son pobres. Esto quiere decir que 37 de cada 100 son pobres.

La encuesta reveló igualmente que la pobreza es más aguda en las zonas rurales, en donde 59 de cada 100 personas son pobres, en tanto que entre los indígenas 95 de cada 100 están incluidos en este grupo.

Salud, un ideal A pesar de que el Estado destina buenos recursos al área de salud, aún el 22% de las enfermedades en el país son debidas a la diarrea, lo cual guarda relación con el acceso al agua potable y las condiciones sanitarias del entorno habitacional.

Se determinó en el 2000 que la esperanza de vida al nacer era de 74.45 años y que la tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años bajó a 20 casos por cada mil nacidos vivos.

En cuanto al acceso a los servicios médicos, el 46% de los niños y niñas pobres no tienen aún esta facilidad, y a pesar de que se han intensificado las campañas de vacunación, aún falta el 20% de estos por vacunarse.

La malnutrición infantil muestra que en el país 14 niños de cada 100 enfrentan esta condición crónica que retrasa su desarrollo corporal e intelectual. Los niños que más sufren este problema son los de áreas indígenas, donde el 49% están desnutridos. El acceso a un médico también es otro reto por cumplir. De cada 100 personas, solo 40 de estrato pobre pueden acudir al médico. El 60% de la población indígena no es atendida por un facultativo.

Vivienda, una entelequiaEn el área de vivienda, el déficit se sigue manteniendo en más de 180 mil 700 soluciones pendientes, de las cuales el 42% se halla en la provincia de Panamá, lo que en números absolutos son unas 76 mil 75 viviendas, a pesar de que el Ministerio de Vivienda afirma que en el 2002 se redujo ese déficit en un 10.8%.

Respecto al agua potable, se ha avanzado en la construcción de acueductos rurales, pero aún unas 63 mil viviendas de las 681 mil 800 que hay en el país carecen de este beneficio. Otras 46 mil 835 casas no cuentan con servicio sanitario.