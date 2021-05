Desempleo y bajos ingresos, secuelas del coronavirus

“Dado que la actividad económica seguirá deprimida debido a las tendencias sectoriales [el turismo tendrá una lenta recuperación], sumado al desbalance en las empresas, el consumo no se recuperará en el corto plazo”, indica el informe de The Economis t, que proyecta que este año el PIB de Panamá se situará en 11%.

En su informe más reciente sobre la situación actual y proyecciones en el corto plazo para la economía panameña, The Business Intelligence Unit, de The Economist , señaló que el ingreso de los hogares panameños se vio “muy afectado” por el estancamiento de la actividad económica, luego que el producto interno bruto (PIB), se desplomó un 17.9% en 2020, retroceso que no se veía desde 1988.

