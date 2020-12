Desempleo en Panamá alcanza los 18.5% tras la crisis de la pandemia

En cuanto a empleos informales no agrícolas , los datos también revelaron la existencia de 777 mil 162 empleos informales no agrícolas , es decir un 52.8% del empleo informal. Tomando como referencia las cifras del 2019, cuando se registraron 716 mil 113 empleo informales, se puede deducir que los efectos de la crisis sanitaria impactaron ampliamente todos los sectores de la economía y el sector informal no escapó de esta realidad.

