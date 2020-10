Desempleo en EEUU continúa en niveles históricamente altos

El sitio de búsqueda de empleos Indeed informó que su publicación de ofertas no sufrió cambios la semana pasada, manteniéndose aproximadamente 17% debajo de los niveles del año pasado. La mayoría de los empleadores sigue sin sentir la confianza suficiente en sus negocios o en el panorama de la economía como para redoblar las contrataciones. Las ofertas de empleo habían repuntado continuamente durante el verano, pero la recuperación ha disminuido en los últimos dos meses.

You May Also Like