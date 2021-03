Desempleo en EE.UU cayó a 6.2%: se crearon 379 mil puestos de trabajo

Estados Unidos comienza a evidenciar índices de recuperación económica tras el fuerte impacto que causó la pandemia del COVID-19, ya que este viernes se informó que la tasa de desempleo se redujo a 6,2 por ciento, y se han sumado 379 mil nuevos puestos de trabajo en el mes de febrero.

Estos datos alentadores para la economía de Estados Unidos se desprenden del informe elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), dado a conocer este viernes 5 de marzo.

En este sentido, el BLS señaló: “El mercado laboral continuó reflejando el impacto de la pandemia del coronavirus. En febrero, la mayor parte de las ganancias laborales se produjeron en ocio y hostelería, y se registraron también más empleos, en menor medida, en servicios de ayuda temporal, atención médica y asistencia social, comercio minorista y fabricación de bienes”.

No obstante, dicho organismo señala que el empleo disminuyó en sectores como la educación, la construcción, y el gobierno estatal y local, y minería.

The Labor Department on Friday reported that nonfarm payrolls jumped by 379,000 for the month of February and the unemployment rate fell to 6.2 percent. That compared to expectations of 210,000 new jobs and the unemployment rate to hold at 6.3 percent, according to the Dow. pic.twitter.com/YI5gyXP5ad

— CNBC (@CNBC) March 5, 2021